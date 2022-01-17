В Киеве назвали Нуланд неадекватной

Госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд следует уволить за неспособность с кем-либо договориться. Об этом в эфире Youtube-канала Topinform заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Он подчеркнул, что представители Госдепа США постоянно повторяют одни и те же фразы, которые не соответствуют реальности, это, в частности, касается заявления Нуланд о сценариях «вторжения» России на Украину.

«Я понимаю, когда есть два-три варианта, но когда их 18 — значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: «Мы в панике», — сказал Погребинский.

По словам эксперта, Нуланд и Блинкен в итоге должны быть уволены, что станет «сильным сигналом к тому, что США готовы договариваться».

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью The Financial Times заявила, что США подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину. Она не стала конкретизировать, что это за сценарии, однако указала, что работа, которую США ведут с союзниками, направлена на то, чтобы «причинить очень острую боль очень быстро», если Россия предпримет шаги агрессии против Украины в любой форме.

Глава МИД России Сергей Лавров позднее пошутил, что американские ведомства, вероятно, устраивают конкурс по разработке сценариев в случае эскалации ситуации на Украине.