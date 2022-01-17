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Названа причина закрытия уголовного дела против беглого банкира Аблязова

Расследование дела казахского банкира Аблязова по факту мошенничества закрыли в июле 2021 года

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Владимир Третьяков/РИА «Новости»

Расследование в отношении казахского экс-банкира Мухтара Аблязова по факту мошенничества было закрыто в Мюнхене в июле 2021 года в связи невозможностью представить доказательства преступления. Об этом РИА «Новости» сообщили в местной прокуратуре.

«После запроса о правовой помощи от властей Казахстана, дополненного заявлением о возбуждении уголовного дела от БТА Банка, в отношении Мухтара Аблязова и ряда других лиц было возбуждено расследование о мошенничестве и растрате. Производство по делу было прекращено после обширного уголовного расследования постановлением от 26 июля 2021 года в связи с невозможностью представить доказательства преступления, то есть не в связи с истечением срока давности», — говорится в сообщении ведомства.

Бывший министр энергетики Казахстана, банкир Мухтар Аблязов, который называет себя лидером казахстанской оппозиции, заявил, что его команда причастна к недавним протестам в республике. Организация Аблязова якобы направляла действия участников беспорядков, сам он разжигал волнения в соцсетях.На родине экс-министра обвиняют в организации убийства и хищении $7,5 млрд, Аблязова также разыскивают по уголовным делам о мошенничестве Украина и Россия. Последнее время беглый банкир живет по Франции, но его штаб координации протестов находится на Украине. Подробности читайте в материале «Газеты.RU».

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Протесты в Казахстане
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