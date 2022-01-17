СМИ узнали о «яростных спорах» Назарбаева и Токаева из-за активов в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев жив и ведет «яростные переговоры» с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым о перераспределении активов в стране. Об этом британскому изданию The Guardian рассказал бывший западный чиновник со связями в Казахстане.

По его информации, борьба за власть в стране продолжается. Бывший советник экс-президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев сообщил изданию, что переговоры между Назарбаевым и Токаевым продолжаются.

Один из источников британской газеты утверждает, что первый президент Казахстана в настоящее время находится в Китаев, однако, по словам, Ертысбаева, Назарбаев все еще находится в стране.

«Очевидно, что эпоха Назарбаева закончилась», — добавил он.

Последний раз Назарбаев появлялся на публике 28 декабря в Санкт-Петербурге, где он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее СМИ сообщали, что Назарбаев побывал в родном селе Шамалган под Алма-Атой с 2 по 3 января текущего года.