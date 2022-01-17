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Токаев снял с должности спецпредставителя по Байконуру

Президент Казахстана Токаев снял с должности спецпредставителя на Байконуре Сулейменова

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности своего специального представителя на комплексе «Байконур» Серика Сулейменова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сулейменов с апреля 2020 года работает в качестве заместителя акима (губернатора) Кызылординской области Казахстана, где расположен комплекс «Байконур». В том же году он был назначен на должность спецпредставителя президента на Байконуре.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других городах начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. В связи с произошедшим власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. В Генпрокуратуре республики сообщили о возбуждении 494 уголовных дел по итогам беспорядков.

Ранее стало известно, что племянник первого президента Казахстана Самат Абиш отправлен в отставку.

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