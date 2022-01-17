Си Цзиньпин предрек катастрофические последствия мировой конфронтации

Если между государствами будет сохраняться глобальная конфронтация, мир столкнется с катастрофическими последствиями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеообращения на открытии Всемирного экономического форума (ВЭФ). Его слова приводит французское информагентство AFP в своем Twitter.

Китайский лидер отметил, что он сторонник мультилатерализма, и предостерег глав других государств от дальнейших попыток наращивать противостояние в мире.

«Наш мир сегодня далек от спокойствия, риторика, разжигающая ненависть и предрассудки, изобилует. История не раз доказывала, что конфронтация не решает проблем, а лишь влечет катастрофические последствия», — напомнил Си Цзиньпин.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов утверждал, что cитуация в мире способствует укреплению отношений Москвы и Пекина.

До этого МИД Китая назвал демократию США «оружием массового уничтожения».