Британский посол призвала все политсилы Украины объединиться против России

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс призвала все политические силы в этой стране объединиться против России. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Всем политическим лидерам на Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не упускать это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики», — говорится в сообщении дипломата.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее американский журналист Нил Фергюсон в своей статье для агентства Bloomberg написал, сейчас появились лучшие условия для «вторжения» России на Украину.