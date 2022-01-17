Стала известна дата возобновления работы российского генконсульства в Казахстане

Генеральное консульство России в Казахстане в городе Алма-Ата планирует возобновить работу через неделю, 24 января. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Принимать граждан по консульским вопросам в генконсульстве РФ в Алма-Ате перестали на неопределенный срок из-за введенного в Казахстане режима чрезвычайного положения.

«Уважаемые граждане! В связи со случаями заболевания сотрудников генконсульства коронавирусной инфекцией консульский прием возобновится с 24 января», — уточняется в сообщении.

Людей предупредили, что всем, кто был ранее записан и не смог попасть на прием, надо подать повторную заявку через электронную форму.

В начале текущего года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки. Причиной незаконных акций стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям. Власти частично удовлетворили требования митингующих. Так, они ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе на топливо.

Также в полиции Алма-Аты заявили о похищении 1347 единиц оружия в ходе массовых беспорядков.

Ранее уточнялось, что более 2,6 тыс. человек задержали с начала антитеррористической операции в Алма-Ате.