Песков пояснил необходимость контроля региональных властей в борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал необходимость дополнительного контроля региональных властей в борьбе с коронавирусом.

На вопрос журналиста, введет ли Кремль новые «циркуляры», расширяющие без того большие полномочия региональных властей в ситуации «ковидного цунами», Песков подчеркнул, что эта работа и так ведется кабмином и президентом ежедневно, с региональными властями взаимодействуют сам президент России Владимир Путин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Полномочия никто не отменял, все действуют на основании того, что происходит в конкретном регионе. Все и так выполняется без дополнительных действий», — отметил пресс-секретарь.

12 января Владимир Путин заявил, что у России есть около двух недель, чтобы подготовиться к новому удару пандемии в свете распространения «омикрон»-штамма. Он потребовал от правительства страны и региональных властей принять все необходимые меры для борьбы с инфекцией.

Ученые спрогнозировали ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом в России.