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Премьера Великобритании Джонсона допросили после вечеринок в ходе локдауна

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stimmo/Twitter

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона допросили в связи с нарушением политиком самоизоляции в ходе локдауна. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Подробности допроса Джонсона из-за посещения им вечеринки на Даунинг-стрит не приводятся. Предварительно, допрос проводила представитель Службы высших чиновников Великобритании Сью Грей.

На этой неделе должен быть опубликован отчет о ситуации вокруг предполагаемых нарушений со стороны премьера. Окружение Джонсона, планирует дать ответ на выводы следствия, обещает пересмотреть «культуру употребления алкоголя».

В издании уточнили, что в настоящий момент британский премьер решает вопросы, чтобы люди больше не были юридически обязаны самоизолироваться после заражения COVID-19.

Планируется, что Джонсон отменит якобы жесткие ограничительные меры, в том числе штрафы или иные административные меры. Проект могут реализовать уже этой весной.

Ранее в Великобритании начали расследовать «винные пятницы» с участием Бориса Джонсона.

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