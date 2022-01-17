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Порошенко заявил, что не позволит посадить себя в тюрьму

Порошенко: не позволю себя посадить, я — не Тимошенко

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который 17 января возвращается в Киев, заявил, что не позволит посадить себя в тюрьму. Об этом он заявил в интервью «Левому берегу».

«Я – не Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко – ред.)», — подчеркнул политик.

Он отметил, что будет действовать максимально эффективно, «чтобы защитить Украину». По словам Порошенко, защищая себя, он будет защищать и Украину.

При этом экс-президент добавил, что его партия не хочет нового «майдана», не занимается дестабилизацией ситуации на Украине, а действующий украинский лидер Владимир Зеленский всего лишь является его оппонентом.

«Но еще раз говорю: майдан может организовать только власть. Если она будет действовать так, независимо от воли Порошенко, ситуация пойдет в разнос и этим уж точно воспользуется [президент РФ Владимир] Путин, — заявил Порошенко, назвав российского президента своим врагом.

Ранее стало известно, что Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы, чтобы вылететь в Киев на суд по делу о государственной измене.

В середине декабря прошлого года экс-президент покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» заявляла, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

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