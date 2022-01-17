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Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы для вылета в Киев на суд по делу о госизмене

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Бывший президент Украины Петр Порошенко вылетает из Варшавы в Киев на суд по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он прибыл в варшавский аэропорт имени Федерика Шопена, чтобы отбыть в Киев в 6.40 (8.40 мск). Сообщается, что бывший президент направился в зону досмотра пассажиров.

Ранее Порошенко заявил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский хочет уничтожить демократию и стать диктатором. Экс-президент написал, что в его отсутствие власти Зеленского пытаются его «запугать», а также «сфабриковали абсолютно бесполезное» подозрение.

До этого сообщалось, что украинская прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около $37 млн.

Расследование в отношении него проводится по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации». По словам начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко использовал свои полномочия на посту президента для разрыва контактов на поставку угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В середине декабря политик покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

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