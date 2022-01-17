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Зять Назарбаева Кулибаев ушел с поста главы нацпалаты предпринимателей Казахстана

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Pavel Mikheyev/Reuters

Муж дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей Казахстана. Об этом говорится в заявлении на сайте палаты.

«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»», — заявил Кулибаев.

Бывший глава поблагодарил делегатов съезда и членов президиума за оказанное доверие и отметил, что для него было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей.

Ранее сообщалось, что супруг младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии Назарбаевой — Димаш Досанов — больше не является гендиректором и председателем правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл».

До этого стало известно, что младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия удалила свои профили в социальных сетях Instagram и Facebook.

Также сообщалось, что племянник экс-президента Казахстана Назарбаева Самат Абиш остался на посту первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

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