Кулеба заявил, что Украина стремится вступить в НАТО из-за России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в желании Украины вступить в НАТО. Об этом он рассказал в интервью газете BILD.

По его словам, именно действия России мотивируют соседствующие с ней страны стремиться к коллективной безопасности в НАТО, так как в течение десятилетий Москва создавала пояс конфликтов вдоль своих границ и, в той или иной форме, подрывала безопасность почти всех соседних стран.

«Если [президент России Владимир] Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало», — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что решение о вступлении в Альянс должна принимать только страна, о которой идет речь, и 30 государств-союзников, а Украина свой выбор давно сделала.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу CNN, что США во время объединения ФРГ и ГДР обещали СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток. Песков отметил, что гарантии нерасширения Североатлантического альянса не были закреплены юридически.

По его словам, в настоящее время НАТО представляет собой орудие конфронтации. Альянс предпринимает попытки распространить влияние на Украину, с чем Москва не может смириться.