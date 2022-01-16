Столтенберг: НАТО не согласится вывести военных из стран, вошедших в альянс после 1997 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не согласится с выводом своих военных из стран, которые стали членами этой организации после 1997 года. Соответствующее заявление он сделал в интервью канадскому телеканалу CBC.

По его словам, если НАТО даст на это согласие, то это будет значить, что половина членов этого объединения не сможет быть защищена войсками альянса.

«Тогда они будут своего рода членами НАТО второго сорта, мы никогда это не сделаем», — отметил Столтенберг.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В настоящее время обе страны остаются государствами-партнерами альянса.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе.

Москва неоднократно выражала свои опасения по поводу расширения НАТО на восток, в том числе за счет приема в свой состав новых членов. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что выход НАТО на совместную границу с Украиной свидетельствует о подготовке альянса к войне с Россией. Диалоги Запада с Россией при этом, полагает он, являются «диалогом ради диалога», на фоне которого ведутся военные приготовления.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.