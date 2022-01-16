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В США заявили о страхе Европы перед примирением России и НАТО

WSJ: в НАТО появились разногласия из-за идей США на переговорах с Россией

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Ivan Sekretarev/AP

Ряд стран-членов НАТО остались недовольны идеями, которые дипломаты США выдвинули на переговорах с Россией. Об этом пишет журналист Джеймс Марсон в газете The Wall Street Journal.

Автор со ссылкой на мнение дипломатов Североатлантического альянса указал в своей статье, что союзникам не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и России, притом что мнение европейских стран не учитывалось.

«За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации», — говорится в публикации.

Американские дипломаты и официальные представители НАТО при этом сообщили, что речь на переговорах с российской стороной шла только об идеях, а не о предложениях.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

По итогам переговоров Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.

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Отношения России и США
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