В Мали скончался экс-президент Ибрагим Бубакар Кейта, свергнутый в 2020 году

В Мали скончался бывший президент Ибрагим Бубакар Кейта, отстраненный от власти после мятежа, сообщила газета Le Figaro.

Причина смерти не уточняется. Стало известно, что он скончался в собственном доме.

18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот, в результате которого военные захватили Генштаб, арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту и ряд высших государственных деятелей (премьер-министра, министра обороны и министра экономики и финансов) и сформировали Национальный комитет спасения народа. Затем под давлением военных президент объявил о своей отставке и о роспуске правительства и парламента.

В 2021 году вице-президент и лидер военной хунты Ассими Гоита задержал временного президента Ба Ндао, а также премьер-министра и министра обороны. Впоследствии на него было совершено нападение в мечети.