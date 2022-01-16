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Кулеба объяснил, как Россия может доказать отсутствие военных планов

Глава МИД Украины Кулеба: РФ должна продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие военных планов

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Fabrizio Bensch/Pool via AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евроатлантическое сообщество в ходе прошедших на этой неделе переговоров РФ с США и РФ с НАТО продемонстрировало российской стороне, что оно твердо стоит на стороне Украины. Об этом он рассказал в интервью Bild.

«Евроатлантическое сообщество показало России, что оно твердо стоит на стороне Украины. Наши позиции были согласованы. Я разговаривал со своим американским коллегой Энтони Блинкеном прямо перед и сразу после встречи в Женеве. России не удалось разделить Запад, разговаривая с США через головы Украины и Европы», — заявил Кулеба.

Он отметил, что «нелегитимные российские ультиматумы в отношениях НАТО с Украиной были справедливо отклонены».

По его мнению, даже при этом в текущей ситуации важно, что будет происходить дальше и подчеркнул, что российская сторона должна доказать отсутствие планов дальнейших военных действий.

Ранее Кулеба заявил, что Украина вместе с партнерами и союзниками реализует «пакет мер сдерживания» России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество.

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