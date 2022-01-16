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МИД Ирака: около 4 тысяч иракцев вернули на родину с белорусско-литовской границы

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Государственный пограничный комитет Беларуси

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что правительство страны вернуло на родину около 4 тыс. иракцев, оказавшихся в приграничном районе между Белоруссией и Литвой. Об этом сообщает Информационное агентство Ирака.

«В сотрудничестве с Европейским союзом, в том числе и с Литвой, мы (правительство Ирака) смогли вернуть на родину до 4 тыс. иракских мигрантов, оказавшихся в ловушке на белорусско-литовской границе», — отметил Хусейн.

Он отметил, что часть иракцев все еще находится в Литве, а правительство Ирака все еще ожидает их решения о добровольном возвращении в Багдад.

Ранее мигранты, которые смогли попасть в Германию, рассказали, что им удалось пересечь белорусско-польскую границу не в том месте, где находится стихийный лагерь беженцев.

Ситуация с мигрантами накалилась после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. 8 ноября к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки, они пытаются перейти границу и попасть в страны Евросоюза.

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