Путин проведет в Москве переговоры с президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщили в программе «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия-1».

Диалог двух глав государств пройдет на следующей неделе в Москве. Также у Путина запланированы другие международные переговоры, личные встречи и проведение заседания Совета безопасности России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, по сообщению «Интерфакса» заявил, что прорабатывается возможность визита иранского лидера Раиси в Россию. Предположительная дата прибытия президента Ирана — 19 января.

Как сообщал официальный представитель иранского правительства Али Бахадори, в ходе визита Раиси собирается обсудить вопросы двухстороннего и торгово-экономического сотрудничества Тегерана и Москвы.