В Госдуме раскритиковали украинские законы против русского языка

В руководстве комитета Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками заявили, что вступившие в силу на Украине правила для газет и журналов выпускать не менее 50% тиража на украинском языке — это русофобское проявление, такие меры вводятся по примеру прибалтийских стран, но они не будут работать эффективно. Об этом сообщает ТАСС.

«Идет та самая украинизация, о которой Украина все время, оправдываясь в разных европейских институтах, говорит всегда демагогически, но при этом подобные документы вступают в силу. Это то, чему они научились у прибалтов, которые с 90-х годов не давали паспорта русскоязычным, но при этом говорили, что ничего такого не происходит», — заявил председатель комитета Леонид Калашников.

По его мнению, вопросы о языковом притеснении необходимо поднимать на международных площадках, однако подобные протесты скорее всего будут заблокированы.

Первый зампред комитета Константин Затулин подчеркнул, что украинский закон является «следствием того курса, которым они идут».

«И ничего умнее они не придумали, кроме как ограничивать своих собственных граждан», — отметил Затулин.

Он отметил, что «любые насильственные ограничения такого рода приводят только к безграмотности, невежеству».

Ранее медиаэксперт Сергей Чернявский заявил, что печатные издания Украины вынуждены будут отказываться от своих русскоязычных версий из-за новых норм о необходимости печати не менее половины своего тиража на украинском языке.