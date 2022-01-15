Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Эксперт рассказал, приводит ли «омикрон» к воспалению легких 17:15
В США рассказали, как повлияют новые санкции на обороноспособность России 17:10
Гаджиев: уход Шевченко из «Дженоа» может повлиять на решение Миранчука 16:56
Киев потребовал от НАТО назвать страны-противники вступления Украины в Альянс 16:50
Суд в Москве арестовал американского пенсионера по обвинению в педофилии 16:50
Порошенко обвинил Зеленского в желании стать диктатором 16:39
Суд в Москве арестовал пятого хакера из группировки REvil 16:31
«Он отлично заработал»: на Украине отреагировали на увольнение... 16:31
Жириновский заявил, что Назарбаев давно умер 16:29
Тарасова поделилась ожиданиями от женской произвольной программы на чемпионате Европы... 16:23

Эксперт назвал три составляющие для сдерживания угрозы Запада

Военный эксперт Сивков рассказал о мегаоружии, которое поможет России положить конец угрозе Запада

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Переговоры между Россией, США и НАТО не привели ни к какому результату, потому что западные элиты понимают только грубую силу — военную и экономическую. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков, сообщает РИА «Новости».

Он призвал Россию демонстрировать силу для сдерживания сил Запада посредством информационного противоборства, при помощи развертывания группировок войск в ответ на наращивание военной опасности для страны со стороны НАТО и США, а также созданием таких систем вооружения, какие в западных государствах появятся «не скоро, если вообще когда-нибудь появятся».

«В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии «Армата», самолетов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия», — пояснил Сивков.

Эксперт также выделил торпеду «Посейдон» и ракету «Сармат», призывая проводить больше испытаний подобных вооружений, а также разворачивать мультимегатонные ядерные боевые части, которые могут вызывать разрушительные последствия для противника.

«Если НАТО развертывает у наших границ войска, угрожающие самому существованию России, значит мы можем создавать такие системы оружия, которые могут создавать угрозу существованию западной цивилизации», — резюмировал он.

Ранее американский журналист Питер Бейнарт заявил, что политики США проявляют лицемерие в диалоге с Москвой, поскольку продолжают соблюдать так называемую доктрину Монро, которая провозглашает принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга.

По словам Бейнарта, политики при администрации президента Дональда Трампа часто прибегали к этой доктрине, считая ее актуальной, а сторонники действующего главы государства Джо Байдена не хотят прекратить экономическое принуждение стран, находящихся в сфере интересов Соединенных Штатов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть