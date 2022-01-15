Эксперт назвал три составляющие для сдерживания угрозы Запада

Переговоры между Россией, США и НАТО не привели ни к какому результату, потому что западные элиты понимают только грубую силу — военную и экономическую. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков, сообщает РИА «Новости».

Он призвал Россию демонстрировать силу для сдерживания сил Запада посредством информационного противоборства, при помощи развертывания группировок войск в ответ на наращивание военной опасности для страны со стороны НАТО и США, а также созданием таких систем вооружения, какие в западных государствах появятся «не скоро, если вообще когда-нибудь появятся».

«В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии «Армата», самолетов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия», — пояснил Сивков.

Эксперт также выделил торпеду «Посейдон» и ракету «Сармат», призывая проводить больше испытаний подобных вооружений, а также разворачивать мультимегатонные ядерные боевые части, которые могут вызывать разрушительные последствия для противника.

«Если НАТО развертывает у наших границ войска, угрожающие самому существованию России, значит мы можем создавать такие системы оружия, которые могут создавать угрозу существованию западной цивилизации», — резюмировал он.

Ранее американский журналист Питер Бейнарт заявил, что политики США проявляют лицемерие в диалоге с Москвой, поскольку продолжают соблюдать так называемую доктрину Монро, которая провозглашает принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга.

По словам Бейнарта, политики при администрации президента Дональда Трампа часто прибегали к этой доктрине, считая ее актуальной, а сторонники действующего главы государства Джо Байдена не хотят прекратить экономическое принуждение стран, находящихся в сфере интересов Соединенных Штатов.