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Нуланд заявила, что США готовят ответ по гарантиям безопасности

Замгоссекретаря США Нуланд: Штаты хотят продолжить диалог с Россией по гарантиям безопасности

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявил, что Соединенные Штаты работают над письменными ответами по гарантиям безопасности и хотят продолжить диалог с Россией, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президента РФ Владимира Путина проинформировали о результатах переговоров России и США с их союзниками, и сейчас Москва ожидает письменных формулировок от оппонентов.

В начале недели прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9-10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия-НАТО, а 13 января на площадке ОБСЕ.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич по итогам встречи заявил об отсутствии адекватного ответа или реакции по предложениям о гарантиях безопасности со стороны партнеров по организации. По его словам, после первой дискуссии Совета Россия-НАТО (СРН) представители РФ убедились в том, что необходимо юридически закрепить предложенные МИД гарантии безопасности.

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Отношения России и США
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