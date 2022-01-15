Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Севастополе обнаружили пропавшую в декабре школьницу 12:38
В Москве выявлено 6555 новых случаев коронавируса 12:31
Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с «Госуслугами» 12:25
Российская биатлонистка пожаловалась на отсутствие командного духа в сборной 12:20
Новак назвал условия для увеличения поставок российского газа в Европу 12:18
Тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями нашли в Кисловодске 12:13
В России выявили суточный максимум зараженных коронавирусом с декабря 12:02
Австралийские власти задержали Джоковича 12:01
Ветерана заставили оплатить налог за подарок на День Победы 11:55
Все самолеты с российскими миротворцами из Казахстана прибыли в Иваново 11:51

В Польше заявили о планах Путина восстановить власть до уровня СССР

Экс-глава МИД Польши Ващиковский: нужны санкции против знаменитостей, поддерживающих Путина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин намерен вернуть России политическое могущество времен СССР. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью El Confidencial.

По его словам, Варшава отказывается принять политику умиротворения и идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину, думая, что это усмирит его амбиции.

«Что еще мы можем сделать, чтобы удовлетворить имперские амбиции Путина? Ничего. Мы можем предложить только больше санкций», — сказал экс-дипломат.

Ващиковский добавил, что необходимо ввести санкции и в отношении знаменитостей, поддерживающих Путина, например бизнесменов, спортсменов, художников и ученых. Бывший министр подчеркнул — нельзя позволить, чтобы российские военные принимали участие в вооруженных конфликтах в Донбассе или Казахстане, а московский «Спартак» играл в Мадриде.

Ранее газета The Wall Street Journal заподозрила Россию в желании восстановить СССР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть