Американский журналист Питер Бейнарт заявил, что политики США проявляют лицемерие в диалоге с Москвой, поскольку продолжают соблюдать так называемую доктрину Монро. Такое мнение эксперт выразил в статье для газеты The New York Times.

Доктрина бывшего президента США Джеймса Монро провозглашала принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга.

По словам Бейнарта, политики при администрации президента Дональда Трампа часто прибегали к этой доктрине, считая ее актуальной, а сторонники действующего главы государства Джо Байдена не хотят прекратить экономическое принуждение стран, находящихся в сфере интересов Соединенных Штатов.

Так, политический обозреватель напомнил о многолетнем эмбарго Вашингтона против Кубы.

«Официальные лица США могут заявлять, что цель эмбарго — продвижение демократии, но практически любое второе правительство в мире, включая демократические, рассматривает его как акт политического запугивания», — отметил Бейнарт.

Он сравнил Украину с Мексикой. По словам журналиста, даже если Мексика не питает симпатии к США, она не может заключать союзы с государствами — противниками Соединенных Штатов. То же должно распространяться на украинское государство.

«Невозможно представить, чтобы мексиканское правительство пригласило российские или китайские войска на свою сторону реки Рио-Гранде», — подчеркнул Бейнарт.

По словам автора статьи, Вашингтону следует «проглотить сделку», которая негласно признает право вето России на военные союзы Украины, для того, чтобы получить эти приоритеты, поскольку на практике у Москвы уже есть это право вето.

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Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.