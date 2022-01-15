Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Военный обозреватель сравнил подлодки «Борей» и «Ясень» 11:12
Президент Сербии заявил, что страна «ответит» за Джоковича 11:02
«Тем, кто стоял, не повезло больше всех»: пассажир автобуса рассказал подробности аварии... 10:47
Мостовой не считает Жиркова усилением для «Химок» 10:42
Первые самолеты с российскими миротворцами из Казахстана приземлились... 10:31
Госпогранслужба Украины обнародовала подробности учений с НАТО 10:25
Российская биатлонистка упрекнула соперницу в нарушении правил борьбы 10:17
В голливудской «Иронии судьбы» сыграет афроамериканка 10:13
Количество пострадавших при ДТП в Москве увеличилось до 12 10:07
Кондратюк рассказал, что сделает с медалями чемпионата Европы 10:01

В США заявили о лицемерии Вашингтона в диалоге с Москвой

NYT: США проявляют лицемерие в диалоге с Россией, продолжая придерживаться доктрины Монро

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ivan Sekretarev/AP

Американский журналист Питер Бейнарт заявил, что политики США проявляют лицемерие в диалоге с Москвой, поскольку продолжают соблюдать так называемую доктрину Монро. Такое мнение эксперт выразил в статье для газеты The New York Times.

Доктрина бывшего президента США Джеймса Монро провозглашала принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга.

По словам Бейнарта, политики при администрации президента Дональда Трампа часто прибегали к этой доктрине, считая ее актуальной, а сторонники действующего главы государства Джо Байдена не хотят прекратить экономическое принуждение стран, находящихся в сфере интересов Соединенных Штатов.

Так, политический обозреватель напомнил о многолетнем эмбарго Вашингтона против Кубы.

«Официальные лица США могут заявлять, что цель эмбарго — продвижение демократии, но практически любое второе правительство в мире, включая демократические, рассматривает его как акт политического запугивания», — отметил Бейнарт.

Он сравнил Украину с Мексикой. По словам журналиста, даже если Мексика не питает симпатии к США, она не может заключать союзы с государствами — противниками Соединенных Штатов. То же должно распространяться на украинское государство.

«Невозможно представить, чтобы мексиканское правительство пригласило российские или китайские войска на свою сторону реки Рио-Гранде», — подчеркнул Бейнарт.

По словам автора статьи, Вашингтону следует «проглотить сделку», которая негласно признает право вето России на военные союзы Украины, для того, чтобы получить эти приоритеты, поскольку на практике у Москвы уже есть это право вето.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили готовность провести еще одну встречу с Россией по гарантиям безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть