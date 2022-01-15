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Сотня Борисов Джонсонов станцевали перед резиденцией премьера

Британцы устроили танцевальный флэшмоб против вечеринок Джонсона в разгар пандемии

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Reuters

Более ста британцев, переодетых в премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, устроили танцы перед его резиденцией. Об этом сообщает Daily Mail.

Флэшмоб организовал британский Youtube-блогер JaackMaate. Поводом для акции стали публикации в СМИ, в которых говорилось о вечеринках, проводившихся на Даунинг-стрит, 10 во время действия жестких ковидных ограничений.

Мужчины в строгих костюмах, светловолосых париках и масках собрались у входа в резиденцию, включили музыку и начали танцевать. Они держали в руках бутылки со спиртным и пластиковые стаканчики.

Ранее агентство Reuters сообщило, что одну из вечеринок британские власти устроили 16 апреля 2021 года — накануне похорон британского принца и мужа королевы Елизаветы Второй Филиппа

До этого газета Times написала, что внутреннее расследование вечеринок в резиденции, вероятно, придет к выводу, что их проведение не было преступным

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