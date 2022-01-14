На Украине объяснили, в каком случае Россия будет «вытирать ноги» об США

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, и возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов. Об этом сообщает издание «Главред».

«Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее. <…> Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться», — утверждает Жданов.

Он отметил, что сохранение контроля над Украиной превратилось для США в борьбу за собственный престиж на мировой арене. Именно поэтому, как считает эксперт, Вашингтон готов оказывать Киеву помощь вооружениями и боеприпасами.

Ранее стало известно, что обозреватели газеты The New York Times (NYT) считают, что Украина в ближайшее время не сможет вступить в НАТО.

Авторы отмечают, что европейские союзники по альянсу сомневаются в необходимости вступления Украины в НАТО, а для принятия нового члена требуется консенсус всех стран. Обозреватели указывают, что у России есть экономические рычаги давления на страны ЕС, поэтому европейские союзники не хотят портить отношения с Москвой.