Экс-президенту Мьянмы предъявили пять новых обвинений

Экс-президенту Мьянмы Аун Сан Су Чжи, свергнутой и задержанной в ходе военного переворота в феврале 2021 года, предъявлено пять новых обвинений. Как сообщает NRP, военное правительство страны обвинило ее, в частности, в незаконной выдаче разрешений на покупку вертолета.

Ранее Су Чжи обвинили еще в пяти преступлениях, среди которых назаконный ввоз и хранение раций, а также нарушение коронавирусных ограничений. По некоторым из них суд приговорил ее к шести годам тюрьмы, по новым эпизодам ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Сторонники экс-президента убеждены, что все обвинения против нее были сфабрикованы военными, чтобы оправдать захват власти и помешать ей вернуться в политику.

Однако официальный представитель правительства генерал-майор Зау Мин Тун заявил, что Су Чжи будут судить «в соответствии с законом». «Никто не может быть выше закона», — пояснил генерал.

Ранее малазийский депутат Карлос Сантьяго назвал процесс против Су Чжи «абсурдом».

Демократическое руководство Мьянмы было смещено в результате военного переворота 1 февраля 2021 года. Поводом стали масштабные фальсификации на выборах в ноябре 2020 года, о которых объявили сами военные. Протесты против переворота жестоко подавлялись.