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Кличко подозревает Россию в кибератаке на сайт мэра Киева

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РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что недавняя атака на его веб-сайт могла быть совершена с территории России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Друзья! Сегодня днем ​​DDoS атака произошла и на официальном сайте мэра Киева (kyiv.klichko.org). Ресурс целенаправленно пытались «положить». Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации. На сайте сработали защитные предохранители, и сейчас он работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее глава Совбеза Украины Алексей Данилов обвинил Россию в в кибератаке на сайты украинского правительства и министерств.

Накануне стало известно, что работа веб-сайтов правительства Украины была заблокирована в результате кибератаки — она произошла в ночь с 13 на 14 января. Стали недоступны сайты МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минзащиты окружающей среды и Госказначейства.

Кроме того, на странице МИД появилось сообщение на украинском, русском и польском языках, информирующее, что «ваши личные данные были загружены в общую сеть, все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно».

Позже перестал работать сайт госуслуг — «Дiя». По данным министерства цифровой трансформации Украины, утечки персональных данных не произошло. Инцидент расследуют СБУ и киберполиция.

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