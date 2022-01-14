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Депутат Госдумы объяснил свои слова о платной COVID-вакцине

Депутат Госдумы Иванов извинился за свои слова о введении платной вакцинации в России

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Максим Иванов, который ранее заявил о намерении властей сделать вакцинацию от коронавируса в стране платной, пояснил на своей странице в Facebook, что это была исключительно его идея.

«Сегодня я опрометчиво заявил о том, что вакцина от COVID-19 может стать платной. <...> Говорил эмоционально», — написал он.

Иванов добавил, что его призыв о необходимости вакцинироваться прозвучал неудачно. При этом он подчеркнул, что никаких планов в правительстве о введении платы за прохождение вакцинации не было и нет.

«Это исключительно моя идея, которую я решил озвучить в такой форме. Сожалею о случившемся и приношу свои извинения всем, кого могли взволновать или обидеть мои слова», — заключил депутат.

Ранее Иванов заявил, что первая вакцина от коронавируса может стать платной для граждан, которые не привились от коронавируса. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что вопрос платной вакцинации окончательно не решен, но «рассматривается как вариант».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение платной вакцинации не рассматривается. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль также исключил введение данной меры.

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