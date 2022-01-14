В США готовятся запретить экспорт редкоземельных металлов из Китая

Американские сенаторы разработали проект закона, который запрещает американским компаниям закупать в Китае редкоземельные металлы. Как сообщает Reuters, законопроект предусматривает запрет закупок после 2026 года. Единственным поставщиком этих металлов должен стать Пентагон, который, в свою очередь, должен создать их стратегический запас.

Законопроект инициирован сенаторами двух партий — республиканцем из Арканзаса Томом Коттоном и демократом из Аризоны Марком Келли. Основная цель разработанных мер — лишить Китай контроля над рынком редкоземельных металлов. Кроме того, американские законодатели рассчитывают возродить добычу этих химических элементов в США.

Редкоземельные металлы — это 17 химических элементов, рассредоточенных в земной коре, которые активно используют в оборонной, электронной и энергетической промышленности (например, неодим и гольмий), а также для лечения некоторых видов рака. Половина этих металлов добывается в Китае на месторождении в Баян-Обо. В США осталась всего одна шахта по добыче этих металлов.

В 2010 году Китай заблокировал экспорт редкоземельных металлов в Японию, и в США испугались подобных мер в отношении США.

Ранее сообщалось, что сенаторы от Демократической партии США внесли в сенат законопроект, предусматривающий санкции против одиннадцати российских банков, в числе которых «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Московский кредитный банк».