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Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным

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Володимир Зеленський/Twitter

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинский лидер предложил президенту США Джо Байдену организовать совместную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на заседании в Атлантическом совете, передает ТАСС.

«Мы все еще ждем ответа от российской стороны», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский должен был четко озвучить свою позицию по вступлению Украины в состав НАТО в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Эксперт отметил, что во время беседы Байден и Зеленский поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. При этом он выразил мнение, что украинский президент должен был заявить, что «никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине вступать в альянс».

До этого сообщалось, что Зеленский и Байден в ходе телефонных переговоров обсудили проведение саммита Украина-НАТО.

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