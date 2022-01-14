Украина считает, что «абсолютно готова» стать членом НАТО

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что страна «абсолютно готова» к членству в НАТО. Его цитирует ТАСС.

«Сейчас время, когда надо быть очень честными, транспарентными относительно перспектив Украины в НАТО. В течение определенного периода Украина показала свою принципиальность, что мы абсолютно готовы быть членом НАТО», — заявил Ермак.

По его словам, Киев рассчитывает получить «конкретные сроки» саммите НАТО в Мадриде, который состоится этим летом.

Ранее немецкий дипломат посоветовал Украине брать пример с Финляндии в вопросе НАТО.

Обозреватели газеты The New York Times считают, что Украина в ближайшее время не сможет вступить в НАТО. По их мнению, европейские союзники по альянсу сомневаются в необходимости этого шага, а для принятия нового члена требуется консенсус всех стран. Обозреватели указывают, что у России есть экономические рычаги давления на страны ЕС, поэтому европейские союзники не хотят портить отношения с Москвой.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал вопрос вхождения Украины и Грузии в альянс.