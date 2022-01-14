В США рассказали о последствиях бездействия НАТО в переговорах с Россией

От бездействия НАТО и США на переговорах Россия остается в выигрыше. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, стороны так и не пришли к компромиссу по вопросам расширения НАТО, страны смогли вынести на повестку дня только вопрос о размещении ракет малой и средней дальности.

При этом НАТО ничего не смогли сделать для того, чтобы Россия отвела свои войска от границы с Украиной, считает автор материала Энтони Халпин.

«Кажущаяся нерешительность пока приносит дивиденды российскому президенту. После почти недели интенсивной дипломатии, которая завершилась сегодня в Вене, Путин заставляет Вашингтон и его европейских союзников гадать о своих намерениях по сосредоточению около 100 000 военнослужащих у украинской границы», — пишет он.

Ранее сообщалось, что появление сил Североатлантического альянса на границах с Россией, а также размещение ударных вооружений на Украине являются «красными линиями» для Москвы, и страны Запада об этом знают. Такую позицию высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.