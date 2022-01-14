Россия готова к любому варианту развития событий в ожидании ответа США по гарантиям безопасности

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готовится к любому развитию событий, пока ожидает ответа США и НАТО по гарантиям госбезопасности, передает РИА «Новости»ТАСС.

Глава МИДа отметил, что Москва ожидает письменной реакции от США и что у России есть основания полагать, что США «уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге» и уяснили, что Россия не будет ждать бесконечно.

«А планы замотать этот процесс, конечно же, существуют. Если откровенно говорить, конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками <...> это все отговорки и попытки затянуть процесс», — подчеркнул Лавров, указав, что российская сторона хочет видеть американскую позицию «на бумаге, постатейно, по каждому пункту».

Лавров также отметил, что если предложения российской стороны будут отвергнуты, Россия будет действовать в интересах собственной безопасности.

3 января лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции опубликовали совместное заявление о «недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Лидеры уверены, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Также руководство этих стран подтвердило приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

10 января консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, снятие напряжения в мире зависит от действий американских политиков, они будут вынуждены либо принять предложения России, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий.