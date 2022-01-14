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Послание Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января

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Evgenia Novozhenina/Reuters

В пресс-службе Кремля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова заявили, что послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года. Пресс-секретарь президента России отметил, что подготовка к посланию российского лидера концептуально началась в декабре.

В прошлом послании Федеральному собранию в апреле 2021 года Путин обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, а также пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России.

Красной нитью через выступления главы государства прошли проблемы, вызванные пандемией COVID-19. Кроме того, российский лидер анонсировал ряд новых выплат для россиян. Обращение к Федеральному собранию длилось 1 час 20 минут.

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