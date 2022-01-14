В США заявили, что ждут от России действий по поводу Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты по итогам переговоров с Россией по безопасности ждут от Москвы решения о том, по какому пути она намерена пойти в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«России надо обсудить все это у себя дома. Мы делаем то же самое. Существует два пути, и они могут решить, по какому из них пойти». «Есть путь дипломатии и диалога, и мы привержены ему, мы считаем, что это лучший путь вперед, это наиболее ответственный путь вперед с точки зрения решения разногласий и также ситуации на востоке Украины. С другой стороны, если они выберут конфронтацию, если они выберут агрессию, мы полностью готовы к этому», — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что Вашингтон в текущей ситуации находится «по инициативе России».

Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ожидает, что Москва раскроет цель маневров российской армии рядом с украинской границей или полностью прекратит учения.

По его словам, Вооруженные силы России стянули к западной границе «порядка 100 тысяч солдат».