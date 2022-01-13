Дальнейшие шаги России по гарантиям безопасности определит Путин

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в ходе пресс-конференции, что президенту страны Владимиру Путину доложат о переговорах с США и НАТО по вопросам безопасности, сообщило РИА «Новости».

«Конечно, будет доклад комплексный президенту РФ, и он уже будет определять степень готовности идти на какие-то дальнейшие шаги, в каких форматах, в какие сроки», — сказал постпред РФ по итогам специального заседания постоянного совета ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожидании ответа со стороны США на вопросы о гарантиях безопасности.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.