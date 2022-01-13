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Петр Толстой объяснил свои слова о восстановлении России в границах империи

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в комментарии «Газете.Ru» заявил, что его слова о грядущем восстановлении России в границах империи были шуткой.

«Это шутка в разговоре с журналистами», — сказал парламентарий.

Слова Толстого о том, что Россия должна быть восстановлена в границах империи, были опубликованы изданием Znak.com. Депутат сказал, что когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав империи, то страны Прибалтики и Финляндия «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения». Он не исключил, что это может случиться в перспективе десятилетия.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Петр Толстой может возглавить в Госдуме межфракционную рабочую группу, которая займется защитой христианских ценностей. Она создается с благословления патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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