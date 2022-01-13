Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом региональную безопасность

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба израильского премьера.

Беседа прошла в положительном ключе, Беннет и Путин затронули широкий круг вопросов безопасности и двухстороннего сотрудничества.

«Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, в первую очередь вопросы региональной безопасности. Стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества в этой области. Премьер-министр и президент также обсудили вызовы безопасности на мировой арене», — отмечено в сообщении.

Стороны отдельно затронули вопросы, связанные с сотрудничеством в космосе.

Также пресс-служба рассказала о том, что Путин пригласил Беннета и его супругу посетить Санкт-Петербург, что было встречено согласием.

Ранее стало известно, что Беннет ушел на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус у дочери.