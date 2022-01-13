Липецкого депутата будут судить за исполнение гимна СССР на заседании облсовета

Члена КПРФ Александра Ушакова осудили за исполнение гимна СССР во время заседания Липецкого областного совета депутатов, сообщает издание «Подъем».

Инцидент произошел 11 ноября, совет депутатов постановил направить материалы в правоохранительные органы в декабре. Политик сообщил, что в отношении него составили протокол по статье о неуважении к государственным символам.

Ушаков назвал инцидент «показательной поркой». По его словам, он исполнил редакцию гимна Советского Союза 1977 года «в знак уважения к советской истории», при этом «не коверкал слова». Ушаков подчеркнул, что «это был ответ на провокацию со стороны депутата от ЛДПР, который в своем выступлении сравнил Ленина с Гитлером».

«Я не вижу своей вины. Это прямое давление на независимых депутатов. Меня захотели вытащить на показательную порку. У меня такое впечатление, что это специально сфабриковано», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что учительницу музыки в Белоруссии осудили за надругательство над гимном, текст которого, как заявили в суде, она изменила.