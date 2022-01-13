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Липецкого депутата будут судить за исполнение гимна СССР на заседании облсовета

Депутат Ушаков объяснил исполнение гимна СССР ответом на сравнение коллеги Ленина с Гитлером

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Члена КПРФ Александра Ушакова осудили за исполнение гимна СССР во время заседания Липецкого областного совета депутатов, сообщает издание «Подъем».

Инцидент произошел 11 ноября, совет депутатов постановил направить материалы в правоохранительные органы в декабре. Политик сообщил, что в отношении него составили протокол по статье о неуважении к государственным символам.

Ушаков назвал инцидент «показательной поркой». По его словам, он исполнил редакцию гимна Советского Союза 1977 года «в знак уважения к советской истории», при этом «не коверкал слова». Ушаков подчеркнул, что «это был ответ на провокацию со стороны депутата от ЛДПР, который в своем выступлении сравнил Ленина с Гитлером».

«Я не вижу своей вины. Это прямое давление на независимых депутатов. Меня захотели вытащить на показательную порку. У меня такое впечатление, что это специально сфабриковано», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что учительницу музыки в Белоруссии осудили за надругательство над гимном, текст которого, как заявили в суде, она изменила.

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