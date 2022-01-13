На Украине опасаются, что Путин «съест на завтрак» Зеленского в ходе переговоров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит остерегаться единоличных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку тот попросту «съест его на завтрак». Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время выступления на Киевском форуме безопасности, трансляцию его речи вел YouTube-канал Open Ukraine.

По его словам, встреча может пройти лишь в сопровождении США и ЕС.

При этом политик назвал нонсенсом прошедшие в Брюсселе переговоры РФ с НАТО по гарантиям безопасности. Яценюк заявил, что государствам Запада следовало бы ввести новые жесткие санкции в отношении российского государства, предоставить Украине больше оружия и лишь потом идти на диалог с Москвой.

Экс-премьер подчеркнул, что Зеленский на переговорах с Путиным должен обсудить территориальную целостность Украины и возвращение «оккупированных территорий».

Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на телеканале «Украина 24», что президента страны Владимира Зеленского «опасно отпускать» на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

9-10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией. 12 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла встреча с представителями Североатлантического альянса и РФ.