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Глава СНБО Украины назвал «биологическим оружием» мигрантов в Белоруссии

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БелТА

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «биологическим оружием» мигрантов, прибывших в Белоруссию с Ближнего Востока, пишет издание «Украинская правда».

«Ну, это не мигранты. Это своего рода «биологическое оружие». Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать. Ну, как это? Вопрос суверенности каждой страны, неприкосновенность ее границ, это ключевая задача для каждого государства», — сказал он.

Ранее сообщалось, что пограничная стража Польши подписала контракт на строительство капитальных заграждений на границе с Белоруссией, длина которых составит около 186 км при общей протяженности белорусско-польской границы в 398,624 км.

На границе Белоруссии и Польши с ноября 2021 года скопились тысячи нелегальных мигрантов, пытающихся пробраться в Европейский союз, большинство из них — граждане Ирака. Польские власти обвиняют Минск в миграционном кризисе. Белорусские власти отвергают обвинения, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов и нагнетает ситуацию.

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Проблемы с мигрантами
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