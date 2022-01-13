Венгрия ввела госрегулирование цен на продукты

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран объявил у себя на странице в Facebook, что ввел в стране государственное регулирование цен на ряд продуктов ради помощи гражданам.

Отмечается, что магазинам предписано вернуть цены на уровень 15 октября 2021 года на шесть видов самых популярных в Венгрии товаров. Среди них — сахар, мука, растительное масло, молоко 2,8% жирности, свиные окорока и куриные грудки. Стремительный рост на них объясняется высокими ценами на газ, которые сложились из-за энергокризиса в Европе.

При этом ранее в ноябре в Венгрии ограничили рост цен на бензин. Орбан также напомнил в своем обращении, что в стране ввели и другие меры — власти решили бороться с ростом цен на услуги ЖКХ, а ЦБ прекратил поднимать процентную ставку по ипотечным кредитам.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Орбана о том, что нелегальная миграция ухудшает ситуацию с распространением COVID-19 в Европейском союзе. Он заявил, что лучшая борьба с коронавирусом — вакцинация, добавив, что тем, кто не вакцинирован, грозит смерть.