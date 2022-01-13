Дочь Назарбаева обратилась к казахстанцам

Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия рассказала, что сейчас тяжело переживает о случившихся последних событиях в республике. Об этом сообщается в ее Instagram-профиле.
Алия Назарбаева, в том числе, поблагодарила соотечественников за поддержку отца.
«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — написала дочь бывшего президента Казахстана.
Она считает неправильным, когда люди гибнут в мирное время в результате незаконных протестов.
«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент», — обратила внимание младшая дочь.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в результате беспорядков пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.
Также стало известно о местонахождении Назарбаева.