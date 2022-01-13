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Дочь Назарбаева обратилась к казахстанцам

Алия Назарбаева поблагодарила казахстанцев и назвала беспорядки трагическими событиями

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aliya_nazarbayeva_official/Instagram

Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия рассказала, что сейчас тяжело переживает о случившихся последних событиях в республике. Об этом сообщается в ее Instagram-профиле.

Алия Назарбаева, в том числе, поблагодарила соотечественников за поддержку отца.

«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — написала дочь бывшего президента Казахстана.

Она считает неправильным, когда люди гибнут в мирное время в результате незаконных протестов.

«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент», — обратила внимание младшая дочь.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в результате беспорядков пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.

Также стало известно о местонахождении Назарбаева.

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Протесты в Казахстане
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