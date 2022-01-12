Во время операции сил ОДКБ в Казахстане миротворцы не получали приказов об открытии огня

Миротворцы ОДКБ не получали приказов об открытии огня в Казахстане, поскольку в их задачи входила охрана государственных и военных объектов страны. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель ОДКБ Владимир Зайнетдинов. По его словам, не исключено, что по нарушителям открывался предупредительный огонь, однако смертельных случаев в ходе конфликтов зафиксировано не было.

«У военнослужащих Коллективных миротворческих сил задачи применения оружия в Казахстане не стояло, и приказ на открытие огня они не получали. КМС, в которые помимо подразделений ВДВ России входят миротворцы из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, выполняют определенные и согласованные с официальными представителями Казахстана задачи. Это охрана ряда государственных, промышленных и военных объектов страны. Возможно, что мог открываться со стороны миротворцев ОДКБ предупредительный огонь по нарушителям, но фактов смертельных исходов конфликтов не зафиксировано. Со стороны миротворцев – точно», — сказал он.

Зайнетдинов подчеркнул, что миротворцы имели право применять оружие в случае, если безопасности этих объектов или людям угрожала опасность. При этом, по его словам, «зачисткой» нарушителей могли заниматься только правоохранительные органы Казахстана.

«При обеспечении безопасности как этих объектов, так и безопасности граждан, военнослужащие имеют право применять оружие в порядке самообороны. Однако речь не идет об участии в «зачистках» террористов и погромщиков – прерогатива таких специальных операций лежит исключительно на казахстанских правоохранительных органах, подразделениях министерства обороны и Национальной гвардии Казахстана», — пояснил он.

2 января в казахстанском городе Жанаозен Мангистауской области вспыхнули протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

12 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.