Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Синоптик Шувалов предупредил об аномальной погоде в некоторых регионах России 19:00
Назван срок появления смертельного осложнения у перенесших COVID-19 18:56
США считают часть предложений России по безопасности «неприемлемыми» 18:55
ФСБ заподозрила исламистов в попытке насильственного захвата власти 18:52
Дети не узнали мать после того, как она закрасила 40 своих татуировок 18:50
США и НАТО пригрозили России последствиями при «вторжении»... 18:43
В Госдуме заявили об опасности для русских в Казахстане 18:38
Юрий Жирков стал игроком «Химок» 18:37
В МИД России оценили предложение НАТО восстановить работу миссий 18:31
США ввели санкции против российской компании 18:30

Во время операции сил ОДКБ в Казахстане миротворцы не получали приказов об открытии огня

ОДКБ: в результате операции в Казахстане миротворцы не понесли потерь

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Миротворцы ОДКБ не получали приказов об открытии огня в Казахстане, поскольку в их задачи входила охрана государственных и военных объектов страны. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель ОДКБ Владимир Зайнетдинов. По его словам, не исключено, что по нарушителям открывался предупредительный огонь, однако смертельных случаев в ходе конфликтов зафиксировано не было.

«У военнослужащих Коллективных миротворческих сил задачи применения оружия в Казахстане не стояло, и приказ на открытие огня они не получали. КМС, в которые помимо подразделений ВДВ России входят миротворцы из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, выполняют определенные и согласованные с официальными представителями Казахстана задачи. Это охрана ряда государственных, промышленных и военных объектов страны. Возможно, что мог открываться со стороны миротворцев ОДКБ предупредительный огонь по нарушителям, но фактов смертельных исходов конфликтов не зафиксировано. Со стороны миротворцев – точно», — сказал он.

Зайнетдинов подчеркнул, что миротворцы имели право применять оружие в случае, если безопасности этих объектов или людям угрожала опасность. При этом, по его словам, «зачисткой» нарушителей могли заниматься только правоохранительные органы Казахстана.

«При обеспечении безопасности как этих объектов, так и безопасности граждан, военнослужащие имеют право применять оружие в порядке самообороны. Однако речь не идет об участии в «зачистках» террористов и погромщиков – прерогатива таких специальных операций лежит исключительно на казахстанских правоохранительных органах, подразделениях министерства обороны и Национальной гвардии Казахстана», — пояснил он.

2 января в казахстанском городе Жанаозен Мангистауской области вспыхнули протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

12 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть