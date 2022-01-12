Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет 13 января

Внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности состоится 13 января, мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи, сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

«Главы оборонных ведомств государств - членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Республике Казахстан», — приводит слова пресс-секретаря агентство.

Ожидается, что в заседании примут участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, почему миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), введенные в Казахстан, так скоро покидают республику и не могут остаться там на более долгий срок, в том числе для охраны космодрома Байконур.