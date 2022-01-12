В Госдуме пообещали «вести свою игру» после назначения «русофоба» министром в Казахстане

Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с «Газетой.Ru» оценил назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, который ранее допускал резкие высказывания в адрес русского народа.



«Пока будем считать и надеяться, что Умаров допускал неприятные нам высказывания в другом контексте. Мне это еще надо оценить и сделать вывод. Это их дело — назначать министров, пусть ставят кого хотят. Но если он действительно занимался антирусской пропагандой, то каждый из нас сделает выводы, и мы тоже будем вести свою игру. Либо, может быть, Умаров извинится, и тогда это будет другой вопрос», — заявил Калашников.



При этом российский депутат подчеркнул, что лично знаком с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который привержен интернациональному подходу.



«Высказывания [Умарова] придают его облику мало хорошего, и вряд ли помогут ему в установлении тесных отношений с коллегами в России. К сожалению, принятое в Казахстане решение кое о чем свидетельствует. Видимо, крен на устойчивое построение мононации отображается и в таких назначениях», — сказал парламентарий.



Ранее Умаров написал, что «не является тем, кем его пытаются представить». Он рассказал о плодотворной работе «с российскими и другими партнерами» на всех предыдущих должностях.



При этом известно, что новый министр называл в соцсетях русских «навязанной диаспорой», которая должна благодарить Казахстан за соблюдение ее прав и говорил, что Великая Отечественная война «чужая» для казахов. Кроме того, Умаров продолжал вести антироссийскую риторику и после получения высоких постов, говоря, что Казахстану не дают провести «деколонизацию сознания». Агентство «Казинформ» под его же руководством публиковало карту «великого Казахстана» с российскими городами Омск и Оренбург.