Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россия ввела временный запрет на импорт мяса из Казахстана 14:25
В Совфеде рассказали о повышении прибавки к пенсии при индексации 14:25
Режиссер фильма «Глубже!» рассказал, каким ему запомнился актер Герилович 14:20
Байден заявил о попытке госпереворота в США в 2021 году 14:18
В Windows 11 обнаружили необычную функцию 14:17
В Кремле прокомментировали исчезновение Назарбаева 14:07
Токаев назвал дату вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана 14:06
В Алтайском крае школьник умер после курения вейпа 14:05
Власти Косово запрещают майнинг криптовалюты на фоне энергетического кризиса 14:05
Российская биатлонистка завоевала серебро в индивидуальной гонке на Кубка IBU 14:05

В Совфеде выразили недоумение назначением «русофоба» на пост министра Казахстана

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Российский сенатор Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.Ru» возмутился назначением министром информации Казахстана Аскара Умарова, который известен резкими высказываниями в адрес русского народа.

«С учетом его крайне возмутительных русофобских высказываний это очень неверное решение руководства Казахстана. Такие решения не приведут к спокойствию в Казахстане. Я, как российский сенатор, высказываю недоумение по этому поводу, мы безусловно будем реагировать», — заявил член Совета Федерации.

При этом Цеков считает, что любые российские заявления не навредят сотрудничеству с «дружеским государством».

«Мы можем высказывать свои замечания по поводу кадровых назначений в Казахстане. Это человек, который откровенно оскорблял русский народ и нашу историю, негативно говорил о Великой Отечественной войне. И, я думаю, что наше сотрудничество по линии соответствующих министерств не будет очень доверительным из-за прошлых высказываний Умарова», — заключил Цеков.

Умаров ранее называл в соцсетях русских «навязанной диаспорой», которая должна благодарить Казахстан за соблюдение ее прав и говорил, что Великая Отечественная война «чужая» для казахов. Кроме того, Умаров продолжал вести антироссийскую риторику и после получения высоких постов, говоря, что Казахстану не дают провести «деколонизацию сознания». Агентство «Казинформ» под его же руководством публиковало карту «великого Казахстана» с российскими городами Омск и Оренбург.

Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье утверждает, что Умарову официально запрещен въезд в Россию.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства республики. Премьер-министром страны стал бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть