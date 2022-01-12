В Совфеде выразили недоумение назначением «русофоба» на пост министра Казахстана

Российский сенатор Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.Ru» возмутился назначением министром информации Казахстана Аскара Умарова, который известен резкими высказываниями в адрес русского народа.



«С учетом его крайне возмутительных русофобских высказываний это очень неверное решение руководства Казахстана. Такие решения не приведут к спокойствию в Казахстане. Я, как российский сенатор, высказываю недоумение по этому поводу, мы безусловно будем реагировать», — заявил член Совета Федерации.



При этом Цеков считает, что любые российские заявления не навредят сотрудничеству с «дружеским государством».



«Мы можем высказывать свои замечания по поводу кадровых назначений в Казахстане. Это человек, который откровенно оскорблял русский народ и нашу историю, негативно говорил о Великой Отечественной войне. И, я думаю, что наше сотрудничество по линии соответствующих министерств не будет очень доверительным из-за прошлых высказываний Умарова», — заключил Цеков.



Умаров ранее называл в соцсетях русских «навязанной диаспорой», которая должна благодарить Казахстан за соблюдение ее прав и говорил, что Великая Отечественная война «чужая» для казахов. Кроме того, Умаров продолжал вести антироссийскую риторику и после получения высоких постов, говоря, что Казахстану не дают провести «деколонизацию сознания». Агентство «Казинформ» под его же руководством публиковало карту «великого Казахстана» с российскими городами Омск и Оренбург.



Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье утверждает, что Умарову официально запрещен въезд в Россию.



11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства республики. Премьер-министром страны стал бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов.