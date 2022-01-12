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Байден в третий раз назвал Харрис президентом США

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Lucas Jackson/Reuters

Президент США Джо Байден в третий раз в течение последних месяцев оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства. Об этом сообщает RNC Research.

На опубликованном видео Байден выступает в Университетском центре Атланты.

«На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на «до и после»», — поделился американский лидер.

Речь шла о событиях в январе 2021 года, когда сторонники бывшего президента США Дональда Трампа устроила митинг у Капитолия, а после ворвались внутрь.

В предыдущий раз американский лидер так оговорился во время выступления перед студентами Государственного университета Южной Каролины. Это произошло в тот момент, когда Байден упомянул, что Харрис является выпускницей Говардского университета.

В середине декабря президент США забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. На церемонии вручения медалей почета военным США, при произношении благодарственной речи, Байден долго не мог вспомнить имя и фамилию министра.

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