FP: жители Балтии опасаются, что станут следующими в «российском меню»

Издание Foreign Policy пишет, что так называемая «агрессия Москвы», связанная с предполагаемой концентрацией российских войск у границы с Украиной, вызывает особое беспокойство у стран Балтии. Статья вышла под заголовком «Жители стран Балтии опасаются, что могут стать следующими в российском меню».

Среди прочего, авторы статьи выделяют в качестве угрозы миграционный кризис на польско-белорусской границе, спровоцированный «диктатором Лукашенко, который пользуется поддержкой России». События в Казахстане и ожидаемая эскалация на Украине также перечислены в качестве основных источников угроз для балтийских стран.

Издание также приводит в пример годовой отчет Службы государственной безопасности Латвии, в котором деятельность российских спецслужб заняла первое место в рейтинге основных угроз.

Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет назвал решение Дании направить в страны Балтии военно-морской фрегат и четыре истребителя F-16 демонстрацией единства НАТО.